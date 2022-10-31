Казахстанский фильм "Мукагали" завоевал главный приз на кинофестивале в Дубае

Казахстанский художественный фильм "Мукагали" известного режиссера Булата Калымбетова получил главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае, сообщает Zakon.kz.

На фестивале было продемонстрировано более 70 фильмов из 25 стран.

Картина "Мукагали", посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни.

META Film Fest — международный кинофестиваль, охватывающий киноиндустрию Ближнего Востока, Азии и Африки.

10 июня фильм "Акын" режиссера Дарежана Омирбаева получил приз "Лучший фильм" на Международном кинофестивале Olhar de Cinema.