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Казахстанский фильм "Мукагали" завоевал главный приз на кинофестивале в Дубае

Казахстанский фильм "Мукагали" завоевал главный приз на кинофестивале в Дубае Фото: Казахфильм
Казахстанский художественный фильм "Мукагали" известного режиссера Булата Калымбетова получил главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае, сообщает Zakon.kz.

На фестивале было продемонстрировано более 70 фильмов из 25 стран.

Картина "Мукагали", посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни.

META Film Fest — международный кинофестиваль, охватывающий киноиндустрию Ближнего Востока, Азии и Африки.

10 июня фильм "Акын" режиссера Дарежана Омирбаева получил приз "Лучший фильм" на Международном кинофестивале Olhar de Cinema.

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