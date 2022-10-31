В Астане зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

В Астане провели мониторинг атмосферного воздуха. Как рассказали Zakon.kz в Департаменте СЭК столицы, предельно допустимое количество (ПДК) химических веществ в воздухе превышает норму почти в 7,5 раз.

По данным департамента, проверка велась в 24 точках города. А именно, в промышленной зоне, в центральной части селитебной зоны, в условно-чистых районах и на пересечениях магистральных улиц.

Всего, как уточнили эксперты, было взято 5952 пробы атмосферного воздуха.

В исследуемых пробах превышение ПДК установлено в 450 образцах, что составило 7,5%.

Превышение было установлено по следующим ингредиентам:

азота диоксида – в 123 пробах из 576;

пыли – в трех пробах из 576;

углерода оксида – в 48 пробах из 576;

сероводорода – в 72 пробах из 576;

сажи – в 27 пробах из 576;

серы диоксида – в 114 пробах из 576;

бензола – в шести пробах из 408;

предельных углеводородов (С12С19) – в 57 пробах из 576.

30 октября РГП "Казгидромет" обратился к жителям Астаны, Алматы и Актау. Синоптики посоветовали не выходить из дома. Отмечено, что 30 и 31 октября в этих городах ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Также сказано, что рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.