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В Астане зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

В Астане зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха Фото: Zakon.kz
В Астане провели мониторинг атмосферного воздуха. Как рассказали Zakon.kz в Департаменте СЭК столицы, предельно допустимое количество (ПДК) химических веществ в воздухе превышает норму почти в 7,5 раз.

По данным департамента, проверка велась в 24 точках города. А именно, в промышленной зоне, в центральной части селитебной зоны, в условно-чистых районах и на пересечениях магистральных улиц.

Всего, как уточнили эксперты, было взято 5952 пробы атмосферного воздуха.

В исследуемых пробах превышение ПДК установлено в 450 образцах, что составило 7,5%.

Превышение было установлено по следующим ингредиентам:

  • азота диоксида – в 123 пробах из 576;

  • пыли – в трех пробах из 576;

  • углерода оксида – в 48 пробах из 576;

  • сероводорода – в 72 пробах из 576;

  • сажи – в 27 пробах из 576;

  • серы диоксида – в 114 пробах из 576;

  • бензола – в шести пробах из 408;

  • предельных углеводородов (С12С19) – в 57 пробах из 576.

30 октября РГП "Казгидромет" обратился к жителям Астаны, Алматы и Актау. Синоптики посоветовали не выходить из дома. Отмечено, что 30 и 31 октября в этих городах ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Также сказано, что рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.

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Анастасия Московчук
Астана
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