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Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане

Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане Фото: primeminister.kz
Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Официальную информацию об этом опубликовал сайт Акорды.

Атамкулов Бейбут Бакирович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

До января 2022 года Атамкулов являлся министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Кроме того, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Хорватии Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

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Анастасия Московчук
Атамкулов Бейбут Токаев Касым-Жомарт
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