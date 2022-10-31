Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Официальную информацию об этом опубликовал сайт Акорды.

Атамкулов Бейбут Бакирович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

До января 2022 года Атамкулов являлся министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Кроме того, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Хорватии Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.