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В 8 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 1 ноября

В 8 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 1 ноября Фото: unsplash
1 ноября в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере Туркестанской области синоптики прогнозируют туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке области – туман, ветер.

В Петропавловске – гололед, ветер.

На востоке Западно-Казахстанской области сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области гололед.

В Уральске ночью и утром гололед. Ветер западный, порывы 18 м/с.

В Кызылординской области ветер южный, юго-западный днем на севере, в центре области, 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке и юге Карагандинской области туман, гололед.

В Караганде ночью и утром туман, гололед.

На севере, западе, в центре Абайской области туман, гололед.

В Семее ночью туман.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области туман. Ветер восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На большей части Атырауской области ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем на юге области порывы 23-28 м/с.

В Атырау ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

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