Прогноз эксперта на матчи сезона Parimatch PRO Hokei Ligasy 2022

31 октября – 1 ноября поклонники казахстанского хоккея смогут насладиться очередными матчами регулярного чемпионата Казахстана. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал прогноз на предстоящие встречи.

"Иртыш" – "Алматы"

На данный момент "Иртыш", хоть и является молодой командой, выглядит уверенно. У них перспективные хоккеисты, способные показывать качественную игру, неплохой вратарь и, в целом, тренерские решения выглядят очень логично и порой результативно. По словам эксперта, команда, которой до начала чемпионата прочили, что она будет отдавать игры сопернику, сейчас показывает другую картину.

В свою очередь "Алматы", тоже имея молодой состав, выглядит не так уверенно, как "Иртыш". У них есть проблемы во вратарской линии и линии обороны. Опытные игроки, которыми клуб из южной столицы пополнил свой состав, пока не проявляют себя должным образом. По итогу двух прошедших месяцев "Алматы" занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

Прогноз: победа "Иртыша".

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Иртыш" - 1.36, ничья – 5.30, "Алматы" - 5.70.

"Сарыарка" – "Торпедо"

Хоккейный клуб "Сарыарка", официальным партнером которого является Parimatch – бессменный лидер регулярного чемпионата Казахстана. Несмотря на то, что "орлы" проиграли один матч "Хумо" в овертайме, выходя на лед в усеченном составе, все равно видна тренерская рука и четкая стратегия. Как показатель – уверенная победа во втором матче против ташкентского клуба. Команда находится в очень хорошем состоянии. Благодаря тренеру есть ротация игроков, но в любом случае они идут к своей цели, которую ставит тренерский штаб, пытаясь проиграть как можно меньше матчей на большом игровом отрезке.

Усть-каменогорский "Торпедо" показывает не очень хорошую игру. У команды есть большие проблемы в обороне, хоть вратарь и играет неплохо. В последних четырех матчах "Торпедо" уступили "Иртышу" и столичному "Номаду". На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

Прогноз: победа "Сарыарки" в двух матчах с большим счетом.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Сарыарка" - 1.13, ничья – 8.20, "Торпедо" - 11.00.

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