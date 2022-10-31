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Еще 63 иностранных наблюдателя за выборами аккредитованы ЦИК

Казахстан ЦИК РК выборы наблюдатели Фото: freepik
Центризбиркомом по представлению МИД РК аккредитованы еще 63 иностранных наблюдателя за внеочередными президентскими выборами, они представляют 4 международные организации и 5 стран, передает корреспондент Zakon.kz.

В ЦИК Министерством иностранных дел представлены кандидатуры 63 наблюдателей за выборами от 4 международных организаций и 5 государств.

От 4 международных организаций внесены кандидатуры 54 наблюдателей. В том числе от миссии наблюдателей от СНГ – 31, Межпарламентской ассамблеи СНГ – 10 наблюдателей, Организации исламского сотрудничества – 3 наблюдателя и от Парламентской ассамблеи ОДКБ – 10 наблюдателей. Также представлены от Армении – 2 наблюдателя, Венгрии – 2, Молдовы – 2, РФ – 2 наблюдателя и от Швеции – 1 наблюдатель.Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман

Он также сообщил, что ранее с момента открытия 22 сентября 2022 года института международного наблюдения за внеочередными выборами президента Республики Казахстан ЦИК РК и до 31 ноября были аккредитованы 76 наблюдателей от 4 международных организаций и 3 иностранных государств.

Таким образом, теперь общее число аккредитованных наблюдателей составляет 139.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.

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ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Казахстан
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