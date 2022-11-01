Бублик завершил сезон поражением на старте парижского "Мастерса"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил свои выступления на супер-турнире "Париж Мастерс" с призовым фондом более 6 млн евро. Казахстанец зачехлил ракетку уже после первого круга. Для лучшего теннисиста страны это был последний турнир сезона, сообщает Zakon.kz.

Александра Бублика заставил покинуть корты Парижа 24-летний шведский теннисист, 74-я ракетка мира Микаэль Имер.

Казахстанец признал свое поражение со счетом 1:6, 7:6, 4:6. Представитель Швеции на свою победу потратил больше двух часов игрового времени. Бублику не помогли даже его коронные эйсы, которых он наколотил аж 16 раз. Напротив, его сопернику понадобилась всего одна подача навылет для победы.

Тем самым, Александр Бублик турниром в столице Франции закрывает свой сезон. В оставшихся соревнованиях под эгидой ATP он не числится в заявленных.

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