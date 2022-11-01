Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Бублик завершил сезон поражением на старте парижского "Мастерса"

Теннис Париж Поражение Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил свои выступления на супер-турнире "Париж Мастерс" с призовым фондом более 6 млн евро. Казахстанец зачехлил ракетку уже после первого круга. Для лучшего теннисиста страны это был последний турнир сезона, сообщает Zakon.kz.

Александра Бублика заставил покинуть корты Парижа 24-летний шведский теннисист, 74-я ракетка мира Микаэль Имер.

Казахстанец признал свое поражение со счетом 1:6, 7:6, 4:6. Представитель Швеции на свою победу потратил больше двух часов игрового времени. Бублику не помогли даже его коронные эйсы, которых он наколотил аж 16 раз. Напротив, его сопернику понадобилась всего одна подача навылет для победы.

Тем самым, Александр Бублик турниром в столице Франции закрывает свой сезон. В оставшихся соревнованиях под эгидой ATP он не числится в заявленных.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.

 

Читайте также

Казахстан гарантировал себе 3 медали на ЧА-2022 по боксу

Прогноз эксперта на матчи сезона Parimatch PRO Hokei Ligasy 2022

Официально объявлено о втором бое Фирузы Шариповой в ММА

Куандык Шынасилов
Бублик Александр Париж
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Изменения в казахстанском законодательстве с ноября 2022 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2022 года
Астанчанка продала недвижимость и вложилась в финпирамиду
Астанчанка продала недвижимость и вложилась в финпирамиду
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления