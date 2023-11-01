Бублик вышел в третий круг парижского "Мастерса"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция). Во втором раунде одиночного разряда он сыграл с чилийским теннисистом и пробился в третий круг, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 1 ноября лучший казахстанский теннисист Александр Бублик встретился на корте с Николасом Харри из Чили и одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Александр Бублик занимает 33-ю позицию в мировом рейтинге теннисистов.

Ранее в испанской Кордове победой сборной Казахстана на командном чемпионате мира по теннису среди игроков до 16 лет – Davis Cup Juniors Finals – завершился очередной игровой день.

