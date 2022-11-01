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Новый премьер Британии намерен повысить налоги

Налоги в Великобритании Фото: pixabay
Риши Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов на фоне улучшения состояния британских финансов, сообщает Zakon.kz.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере около 57,3 млрд долларов, сообщает Financial Times.

Премьер Британии и глава Минфина согласовали повышение налогов 31 октября.

Это будет жестко. Дело в том, что всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги. После заимствования сотен миллиардов фунтов вследствие (пандемии) коронавируса и реализации масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию мы не сможем заполнить бюджетную дыру только за счет сокращения расходов.Источник Financial Times в Минфине

Прежнее британское правительство во главе с Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации кабмин увеличит размер госдолга.

План предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги.

В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

Это привело к тому, что избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.

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