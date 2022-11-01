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Пользователи YouTube пожаловались на сбой

YouTube не работает Фото: pixabay
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к видео, сайту и работе приложения, сообщает Zakon.kz.

1 ноября пользователи YouTube пожаловались на проблемы с доступом к видеохостингу.

По данным Downdetector, к 08:30 о сбое сообщили 43 человека. Сбой наблюдается в России и США. О проблемах также сообщают казахстанские пользователи.

31 октября масштабный сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Он коснулся по большей части европейских пользователей и практически не затронул казахстанский сегмент соцсети.

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