Пользователи YouTube пожаловались на сбой
Фото: pixabay
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к видео, сайту и работе приложения, сообщает Zakon.kz.
1 ноября пользователи YouTube пожаловались на проблемы с доступом к видеохостингу.
По данным Downdetector, к 08:30 о сбое сообщили 43 человека. Сбой наблюдается в России и США. О проблемах также сообщают казахстанские пользователи.
31 октября масштабный сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Он коснулся по большей части европейских пользователей и практически не затронул казахстанский сегмент соцсети.
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