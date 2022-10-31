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Очередной сбой произошел в Instagram

соцсеть Фото: pixabay
Масштабный сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Он коснулся по большей части европейских пользователей и практически не затронул казахстанский сегмент соцсети, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Downdetector, с проблемами столкнулись более 3 тыс. человек.

Большая часть жалоб (65%) касается работы приложения. Помимо того, у 29% пользователей возникли неполадки при попытке зайти в учетную запись, а у 6% — при использовании браузерной версии Instagram.

Кроме того, сообщается, что Instagram массово блокирует аккаунты людей и они не могут восстановить их, так как не приходят смс с кодом безопасности.

В самой компании пока не комментировали ситуацию.

Отметим, что наши казахстанские подписчики также сообщают о блокировках аккаунтов и невозможности зайти в приложение.

Вечером 30 октября в работе социальных сетей Instagram и Facebook также был отмечен массовый сбой. Тогда о нем сообщили казахстанские пользователи платформ.

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