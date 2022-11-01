В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 24 человека

Двумя днями ранее в стране выявили 15 заболевших COVID-19. Данные о заболевших представил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 812 человек (668 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся – 74 пациента, на амбулаторном уровне – 738 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: