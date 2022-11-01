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В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 24 человека

Коронавирус в Казахстане на 1 ноября Фото: Zakon.kz
Двумя днями ранее в стране выявили 15 заболевших COVID-19. Данные о заболевших представил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 812 человек (668 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся – 74 пациента, на амбулаторном уровне – 738 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 3 пациента;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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