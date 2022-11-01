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Синоптики пообещали казахстанцам 25-градусные морозы в ноябре

Казахстанцам синоптики пообещали дождливый ноябрь Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ноябрь 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В ноябре температура воздуха в стране прогнозируется в пределах климатической нормы.

В западной половине Казахстана ожидается осадков меньше нормы, в восточной — около нормы.

В начале ноября ожидается дождь и мокрый снег, на юге республики — преимущественно дожди.

Наиболее сильные осадки пройдут на северо-западе, севере и в центре страны.

Будет усиливаться ветер до 15-28 м/с, в отдельных районах возможен гололед.

Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит ночью -5...+5°С, днем +1...+9°С, на юге и юго-востоке страны теплее – днем +10...+18°С.

По информации РГП "Казгидромет", с середины первой декады активный циклон покинет территорию Казахстана, смещаясь в восточном направлении, вслед этому циклону из районов Черного моря распространится антициклон, обусловив прекращение осадков в начале в западных регионах, а в конце декады и на остальной территории республики.

Также ожидается постепенное понижение температуры воздуха:

  • в северной половине ночью до -3...-13°С, днем до -5...+2°С,

  • в южной половине ночью до -5...+2°С, днем до 0...+8°С.

Во второй и в третьей декадах месяца на территорию Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов северных морей, Западной и Восточной Сибири, прогнозируется неустойчивая погода. Столбики термометров опустятся:

  • в западных, в северных, центральных и восточных регионах ночью до -17...-25°С, днем до -5...-12°С;

  • на юге, юго-востоке республики ночью до -10...-17°С, днем до -3...-10°С.

По прогнозам синоптиков, не исключены и теплые дни, когда на территорию Казахстана будут поступать воздушные массы из районов Атлантики и территории Ирана.

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