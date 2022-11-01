Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане аттестаты и дипломы будут выдавать по QR-коду

Казахстан школы аттестаты формат выдача Фото: Zakon.kz
1 ноября на заседании правительства министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов рассказал, что аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в рамках внедрения цифровизации у каждого педагога появится цифровое портфолио с информацией о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах. Будет предоставлена академическая самостоятельность в выборе учебников в школах.

Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль. Самые востребованные услуги будут оказываться через eGov и мобильные приложения крупных банков. Асхат Аймагамбетов

Он также сообщил, как будут решать проблему дефицита ученических мест. Напомним, что глава государства дал поручение по реализации национального проекта "Комфортная школа".

В рамках нацпроекта до конца 2025 года будет введено более 800 тыс. ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ. Планируется применить для новых школ единый стандарт строительства и оснащения. В следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было.Асхат Аймагамбетов

Например, только по Алматы в следующем году планируется начать строительство 20 новых школ.

Также глава Минпросвещения заявил о планах создать единую очередь в детские сады страны.

Читайте также

Решение проблемы тяжелых школьных рюкзаков предложил Багдат Мусин

В Казахстане стартовал первый тур олимпиады для сельских школьников IQanat

В Казахстане намерены внедрить единую очередь в детские сады

Оксана Скибан
Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
авто
В Таразе при странных обстоятельствах погиб сотрудник КНБ
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления