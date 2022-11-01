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В Казахстане намерены внедрить единую очередь в детские сады

В Казахстане намерены внедрить единую очередь в детские сады Фото: Zakon.kz
1 ноября министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства заявил о планах создать единую очередь в детские сады страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как заявил Асхат Аймагамбетов, имеется большой спрос на очередь в детские сады.

При этом он отметил, что на уровне регионов для постановки в очередь используется 44 информационных системы. По его словам, это приводит к дублированию очереди.

Также министр уточнил, что "нет единого взгляда".

В целях решения данного вопроса будет внедрена единая очередь в детские сады на централизованном уровне. Это позволит проводить ежедневный мониторинг мест.Асхат Аймагамбетов

В сентябре 2022 года стало известно о повышении зарплат и снижении нагрузки для воспитателей детсадов.

Тогда первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова заявила, что предлагается снизить соотношение воспитатель – ребенок до 1:12, повысить заработную плату воспитателей детских садов, а также изменить систему аттестации педагогов дошкольных организаций.

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