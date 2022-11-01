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В Казахстане стартовал первый тур олимпиады для сельских школьников IQanat

В Казахстане стартовал первый тур олимпиады для сельских школьников IQanat Фото: IQanat
В 2022 году олимпиада проводится уже в шестой раз и на нее зарегистрировались 40 882 ученика из 166 районов страны. В ходе первого тура отберут победителей на второй тур – областные этапы, победители которых съедутся на финал в столице летом 2023 года.

Всех детей, прошедших на финал, будут сопровождать в рамках трехлетней программы постолимпиадного сопровождения, куда входят подготовка к успешной сдаче ЕНТ, поступление в лучшие казахстанские и зарубежные вузы, а самое главное – курсы по повышению конкурентоспособности сельских учеников: лидерские и IT-навыки, (само)-мотивация, критическое мышление, функциональная грамотность и др.

В Казахстане стартовал первый тур олимпиады для сельских школьников IQanat

Фото: IQanat

Спустя пять лет изменился формат отбора. Теперь тестирование проводится не по предметным знаниям, а по способностям. Тесты составлены на логику, математическое и пространственное мышление, грамотность чтения. Возможность стать победителем предоставляется всем, а не только тем, у кого хорошие оценки в школе.

олимпиада

Фото: IQanat

IQanat – образовательный проект казахстанских предпринимателей, открывающий безграничные возможности для детей из аулов и кардинально меняющий их жизнь. С 2017 года олимпиада охватила более 190 тыс. сельских учеников.

олимпиада

Фото: IQanat

Фонд подготовил к поступлению в вузы сотни сельских выпускников школ и оказал поддержку в поступлении на гранты в лучшие университеты Казахстана и зарубежья. Подробную информацию о деятельности фонда можно получить в инстаграм-аккаунте @iqanatkz.

олимпиада

Фото: IQanat

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