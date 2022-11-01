Инфляция в Казахстане выросла почти до 19% в октябре

По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2022 года месячная инфляция в Казахстане составила 1,6%, в годовом исчислении она выросла до 18,8%, сообщает Zakon.kz.

Так, в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года непродовольственные товары и платные услуги подорожали на 1,7%, цены на продовольственные товары выросли на 1,4%.

Больше всего поднялись цены на моющие и чистящие средства – на 5%, одежда и обувь, товары личного пользования, бытовые товары подорожали на 2,1%, посуда – на 1,9%, текстильные изделия – на 1,7%. Уголь каменный подорожал на 2,1%, дрова – на 1,7%.

При этом цены на платные услуги за месяц выросли на 1,7%. В частности, повышение цен отмечено на услуги гостиниц на 6%, организации комплексного отдыха – на 4%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 3,3%, бань – на 3%, детских центров развития – на 2,9%, общественного питания – на 2,2%.

Что касается продуктов, то в октябре в целом они подорожали на 1,4%. Помидоры стали дороже на 21%, огурцы – на 14,7%, яйца – на 6,3%, рыба и морепродукты – на 2,3%, булочные и мучные изделия – на 2,2%, прохладительные напитки – на 1,9%, сыр и творог – на 1,8%.

При этом стали дешевле такие овощи, как морковь – на 5,6%, свекла – на 5,5%, лук репчатый – на 5,1%, картофель – на 3,5%, капуста – на 2,6%.

Стоит отметить, что сахар-песок подешевел на 2,3%.

Годовая инфляция в октябре доросла до 18,8%. В частности, цены на продовольственные товары повысились на 23,1%, непродовольственные товары – на 17,9%, платные услуги – на 13,5%.

По информации Бюро нацстатистики, с января 2022 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных – 30,2%, платных услуг –29,1%.

В сентябре инфляция в Казахстане составила 17,7%, а за месяц выросла на 1,8%.