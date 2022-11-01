Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Чикаго пострадали 14 человек во время перестрелки на Хеллоуин

поллиция Фото: pixabay
Полицейские заявили о перестрелке в Чикаго на Хеллоуин. Во время инцидента 31 октября пострадали 14 человек, в том числе и трехлетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Неизвестный открыл огонь из автомобиля по толпе в Гарфилд-парке, на западе Чикаго, передает телеканал ABC7.

В итоге 14 человек пострадали. Все они находятся в различных состояниях, от критических до неопасных для жизни. Одного человека сбил автомобиль на месте происшествия, – рассказал старший офицер полиции Чикаго Дэвид Браун.

Среди пострадавших были дети – трех, одиннадцати и тринадцати лет. Пострадавших доставили в больницы.

Полиция изучает видео со стрельбой. Подозреваемый не установлен. Мотив стрельбы неизвестен.

Читайте также

В Алматы насмерть сбили женщину рядом с торговым центром

Жители Атырау устроили драку возле ночного клуба

Парень выбросился с 24-го этажа в Астане

Ирина Лукичева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Проблемы с интернетом
Проблемы с интернетом: Мусин призвал казахстанцев чуть-чуть потерпеть
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления