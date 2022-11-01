В Чикаго пострадали 14 человек во время перестрелки на Хеллоуин
Фото: pixabay
Полицейские заявили о перестрелке в Чикаго на Хеллоуин. Во время инцидента 31 октября пострадали 14 человек, в том числе и трехлетний ребенок, сообщает Zakon.kz.
Неизвестный открыл огонь из автомобиля по толпе в Гарфилд-парке, на западе Чикаго, передает телеканал ABC7.
В итоге 14 человек пострадали. Все они находятся в различных состояниях, от критических до неопасных для жизни. Одного человека сбил автомобиль на месте происшествия, – рассказал старший офицер полиции Чикаго Дэвид Браун.
Среди пострадавших были дети – трех, одиннадцати и тринадцати лет. Пострадавших доставили в больницы.
Полиция изучает видео со стрельбой. Подозреваемый не установлен. Мотив стрельбы неизвестен.
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