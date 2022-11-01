В Чикаго пострадали 14 человек во время перестрелки на Хеллоуин

Фото: pixabay

Полицейские заявили о перестрелке в Чикаго на Хеллоуин. Во время инцидента 31 октября пострадали 14 человек, в том числе и трехлетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

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