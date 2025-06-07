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Мир

Более 14 тысяч человек в Турции пострадали во время жертвоприношений

более 14 тысяч человек в Турции пострадали во время жертвоприношений, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 06:24 Фото: pixabay
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил о том, что в ходе празднования Курбан-байрама во время жертвоприношений пострадали 14 372 человека, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (бывшая Twitter) он отметил, что речь идет лишь о тех, кто обратился с травмами в медицинские учреждения. Наибольшее количество раненых зафиксировано в столице страны Анкаре – 1049 человек. Еще 753 – в Стамбуле, 655 – в Конье.

"Мы подчеркиваем, что жертвоприношения должны совершать профессионалы", – напомнил министр.

Ранее ДУМК предупредил казахстанцев о рисках перед праздником Курбан айт.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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