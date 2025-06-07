Более 14 тысяч человек в Турции пострадали во время жертвоприношений
Фото: pixabay
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил о том, что в ходе празднования Курбан-байрама во время жертвоприношений пострадали 14 372 человека, сообщает Zakon.kz.
В социальной сети X (бывшая Twitter) он отметил, что речь идет лишь о тех, кто обратился с травмами в медицинские учреждения. Наибольшее количество раненых зафиксировано в столице страны Анкаре – 1049 человек. Еще 753 – в Стамбуле, 655 – в Конье.
"Мы подчеркиваем, что жертвоприношения должны совершать профессионалы", – напомнил министр.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde;— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 6, 2025
➡ Başkent Ankara’da 1.049,
➡ İstanbul’da 753,
➡ Konya'da 655,
➡ Gaziantep'te 634,
➡ Manisa'da 572 olmak üzere 81 ilimizde toplam 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerimize başvurmuştur.
Kurban…
Ранее ДУМК предупредил казахстанцев о рисках перед праздником Курбан айт.
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