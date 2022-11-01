Гани Мурзаханов освобожден от должности главы Управления городской мобильности Алматы

Гани Мурзаханова освободили от должности руководителя Управления городской мобильности города Алматы. Об этом рассказали в пресс-службе акимата Алматы 1 ноября, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с распоряжением акима города Алматы Гани Мурзаханов освобожден от занимаемой должности руководителя Управления городской мобильности города Алматы, – говорится в сообщении.

Гани Мурзаханов родился 15 декабря 1966 года в КазССР. Окончил Алма-Атинский автомобильно-дорожный институт.

В 1991 по 1995 год работал инженером-технологом лаборатории керамических материалов Алма-Атинского НИИ Стройпроекта.

В 1995 по 1999 год был главным инженером, начальником АО "Жамбыл Жолдары".

В 1999 по 2008 год работал на руководящих должностях в "Жуалы Жол Сервис", ТОО "Фирма "Прогресс", Ассоциации "Корпорация "Прогресс", ТОО "Тау-Кен".

В 2008 по 2016 год был заместителем руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы.

С 2016 по 2011 год возглавлял ГКП "Алматы тазалық".

С 2021 по 2022 год был руководителем Управления городской мобильности Алматы.