Вы должны быть защищены – Турсынбекова поговорила с заводчанами в Кентау

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова находится во втором регионе на юге – в Туркестанской области. Здесь она в первую очередь посетила Кентауский трансформаторный завод, где трудятся около 1100 человек, сообщает Zakon.kz.

Завод является одним из крупнейших производителей трансформаторного оборудования в СНГ. Ведущий казахстанский производитель поставляет продукцию для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор.

Завод – это прежде всего рабочие места. Вы занимаетесь важной работой, создаете конкретный конечный продукт. Ваш труд напрямую отражается на показателях ВВП страны. Вы – экономически активное население. Ваш труд и каждый из вас в частности должен быть защищен на законодательном уровне не меньше, чем какой-нибудь депутат или чиновник. Важно отметить, что работа на заводе – не сугубо мужская. В достижения предприятия всегда большой вклад вносят женщины. Салтанат Турсынбекова

По статистике, озвученной на заводе, женщины составляют около 30% всех работников.

Одна из заводчанок отметила:

Я 16 лет работаю на этом месте. Тяжело, но нужно работать. Цифровизация, конечно, облегчает процессы: раньше были механические станки, сейчас компьютерные. Это считается легкий участок, но и на трудных участках есть женщины. У нас не только женщины, но и мужчины выходят в декретный отпуск. В принципе, я довольна условиями, но, конечно, все дорожает, зарплаты растут не так быстро, как цены. Но что хорошо в крупных заводах – это стабильность, пенсионный фонд.

Другая сотрудница поблагодарила Салтанат Турсынбекову за то, что она в своей предвыборной программе предлагает снизить пенсионный возраст работающим женщинам до 58 лет.

Вы говорите правильно. Раньше женщины так и выходили в возрасте 58 лет. Все-таки тяжело трудиться до 63 лет, еще и на заводах. Мы работаем без устали, у всех у нас есть дети и здоровье, за которым надо следить. Если вы станете главой государства, обязательно воплотите это предложение в реальность. Мы вас поддержим, – отметила она.

Салтанат Турсынбекова подчеркнула, что хочет изменить жизнь работающих граждан к лучшему.

Выступающая поделилась выдержками из своей предвыборной программы, в которой она предлагает увеличить МЗП и прожиточный минимум (пенсионные начисления, пособия и стипендии), списать задолженности многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, законодательно закрепить статус неполных семей, внедрить льготы и субсидии для молодых семей при получении ипотеки и другое.

Напомним, 26 октября кандидат начала объезжать регионы в рамках предвыборной агитации. Первой она посетила Карагандинскую область, где встретилась с правозащитниками. Позже она также заехала поговорить с женщинами в кризисный центр, помогающий жертвам бытового насилия.

27 октября правозащитница посетила Акмолинскую область, где выслушала проблемы врачей и медперсонала, а также посетила местный кризисный центр.

31 октября в Шымкенте кандидат поговорила с 250 работницами швейной фабрики, встретилась с городской коллегией адвокатов и заехала в службу поддержки семьи, которая в 2017 году была создана благодаря ее проекту "Казахстан без насилия в семье".