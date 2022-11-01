Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года

дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года Фото: pexels
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О переносе дней отдыха в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

Перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года, – говорится в документе.

6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы.

Таким образом, в июле 2023 года казахстанцы отдохнут 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной рабочей неделе – три дня.

Как говорится в обосновании, перенос отдыха осуществляется в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 15 ноября.

Читайте также

Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны

Гани Мурзаханов освобожден от должности главы Управления городской мобильности Алматы

Мейрам Кажыкен: Считаю крайне важным модернизировать вооружение армии Казахстана

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Проблемы с интернетом
Проблемы с интернетом: Мусин призвал казахстанцев чуть-чуть потерпеть
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления