В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Фото: pexels
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О переносе дней отдыха в 2023 году", сообщает Zakon.kz.
Перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года, – говорится в документе.
6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы.
Таким образом, в июле 2023 года казахстанцы отдохнут 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной рабочей неделе – три дня.
Как говорится в обосновании, перенос отдыха осуществляется в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 15 ноября.
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