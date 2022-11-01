В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года

Подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О переносе дней отдыха в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

Перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года, – говорится в документе.

6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы.

Таким образом, в июле 2023 года казахстанцы отдохнут 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной рабочей неделе – три дня.

Как говорится в обосновании, перенос отдыха осуществляется в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 15 ноября.