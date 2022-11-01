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Жигули Дайрабаев не допустит уничтожения ботанического сада Караганды

Жигули Дайрабаев не допустит уничтожения ботанического сада Караганды Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"
Сегодня кандидат в президенты Республики Казахстан Жигули Дайрабаев посетил Карагандинскую область, где ознакомился с деятельностью Международного научно-производственного холдинга "Фитохимия", сообщает Zakon.kz.

Он встретился с учеными предприятия и выслушал их мнения касательно развития научной сферы страны.

Холдинг "Фитохимия" – ведущий разработчик оригинальных лекарственных препаратов на основе растительного сырья в Казахстане и Средней Азии. На сегодняшний день предприятие занимается реализацией инновационных проектов в фармацевтической отрасли, где внедрен полный технологический цикл от переработки растительного сырья, получения субстанции до производства готовых лекарственных форм, оригинальных фитопрепаратов.

Жигули Дайрабаев

Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"

В состав холдинга входит ботанический сад, на территории которого расположен сам научный комплекс. Однако в последнее время появились опасения, что некоторые госструктуры хотят забрать земли ботанического сада НИИ для строительства жилых массивов. Партия "Ауыл" и кандидат Жигули Дайрабаев обеспокоены будущим ботанического сада.

Ботанический сад и исследовательский центр являются важными объектами для казахстанцев, особенно для жителей Караганды. Нельзя забирать у предприятия эти земли для застройки города очередными многоэтажками или жилыми массивами. Я категорически не согласен с уничтожением территории, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью изучаются и демонстрируются коллекции живых растений. С развитием технологий и новыми достижениями человечества глубокое изучение растений и их возможностей при лечении заболеваний остается как никогда актуальным, – отметил в своем выступлении Жигули Дайрабаев.

Также кандидат Жигули Дайрабаев представил сотрудникам научного центра свою предвыборную программу. Ученые поделились своим видением развития научной сферы, в частности обсуждались вопросы будущего отрасли производства лекарственных препаратов. По итогам встречи собравшиеся пожелали кандидату удачи в предвыборной гонке.

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Выборы президента РК-2022 Жигули Дайрабаев Карагандинская область
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