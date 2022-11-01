Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кинг пригрозил уйти из Twitter из-за платной подписки – Маск предложил скидку

Кинг уйти из из-за платной подписки, Маск скидку Фото: pixabay
Американский писатель Стивен Кинг недоволен тем, что за голубую галочку верификации в Twitter придется платить 20 долларов в месяц. К нему в комментарии пришел Илон Маск и предложил скидку, сообщает Zakon.kz.

Ранее известный американский писатель заявил, что удалит аккаунт, если Илон Маск, совсем недавно закрывший сделку по покупке соцсети, введет платную покупку синих галочек. Об этом король ужасов рассказал на своей странице в Twitter.

20 долларов в месяц, чтобы сохранить мою галочку? К черту, это они должны мне платить. Если (подписку) введут, я уйду. Стивен Кинг

Ранее издание Verge сообщало, что Twitter сделает верификацию страницы платной. По данным издания, после соответствующего обновления платформы верификация страницы будет доступна только пользователям, оплатившим ежемесячную платную подписку Twitter Blue, причем ее стоимость поднимается с 4,99 доллара до 19,99 доллара. Кроме того, согласно текущему плану, ранее получившие верификацию пользователи должны будут в течение 90 дней оформить эту подписку или с их страницы исчезнет синяя галочка. Сам Маск заявил, что весь процесс верификации сейчас обновляется.

Как написали в комментариях пользователи, Кинг "может себе это позволить", на что фантаст заметил, что "дело не в деньгах, а в принципе".

Сюда же в комментарии пришел новый владелец соцсети Илон Маск, который предложил Кингу "сторговаться до 8 долларов".

Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет 8 долларов? Илон Маск

Также Маск напомнил писателю, что нововведения позволят Twitter бороться с ботами.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой "может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере".

Читайте также

Вдохновленный космосом: в чем главная особенность нового смартфона HUAWEI nova 10 Pro

Ученые создали нейросети, распознающие пьяных водителей

Назван самый опасный мессенджер

Константин Вноровский
Маск Илон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Проблемы с интернетом
Проблемы с интернетом: Мусин призвал казахстанцев чуть-чуть потерпеть
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления