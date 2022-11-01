Кинг пригрозил уйти из Twitter из-за платной подписки – Маск предложил скидку

Американский писатель Стивен Кинг недоволен тем, что за голубую галочку верификации в Twitter придется платить 20 долларов в месяц. К нему в комментарии пришел Илон Маск и предложил скидку, сообщает Zakon.kz.

Ранее известный американский писатель заявил, что удалит аккаунт, если Илон Маск, совсем недавно закрывший сделку по покупке соцсети, введет платную покупку синих галочек. Об этом король ужасов рассказал на своей странице в Twitter.

20 долларов в месяц, чтобы сохранить мою галочку? К черту, это они должны мне платить. Если (подписку) введут, я уйду. Стивен Кинг

Ранее издание Verge сообщало, что Twitter сделает верификацию страницы платной. По данным издания, после соответствующего обновления платформы верификация страницы будет доступна только пользователям, оплатившим ежемесячную платную подписку Twitter Blue, причем ее стоимость поднимается с 4,99 доллара до 19,99 доллара. Кроме того, согласно текущему плану, ранее получившие верификацию пользователи должны будут в течение 90 дней оформить эту подписку или с их страницы исчезнет синяя галочка. Сам Маск заявил, что весь процесс верификации сейчас обновляется.

Как написали в комментариях пользователи, Кинг "может себе это позволить", на что фантаст заметил, что "дело не в деньгах, а в принципе".

Сюда же в комментарии пришел новый владелец соцсети Илон Маск, который предложил Кингу "сторговаться до 8 долларов".

Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет 8 долларов? Илон Маск

Также Маск напомнил писателю, что нововведения позволят Twitter бороться с ботами.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой "может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере".