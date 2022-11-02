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Жаир Болсонару не признал напрямую проигрыш на выборах в Бразилии

президент Бразилии не признал напрямую проигрыш в выборах Фото: Twitter/jairbolsonaro
Жаир Болсонару заявил, что намерен "уважать конституцию". Выборы президента Бразилии завершились победой Луиса Инасио Лулы да Силвы, сообщает Zakon.kz.

Проигравший на президентских выборах в Бразилии Жаир Болсонару спустя два дня после голосования прокомментировал его итоги. Политик заявил, что намерен "уважать конституцию". В то же время Болсонару не признал напрямую своего поражения, сообщает Deutsche Welle.

Он поблагодарил 58 млн бразильцев, которые проголосовали за него.

Это первое публичное выступление Жаира Болсонару после президентских выборов.

После комментария политика Бразилии руководитель его штаба Сиру Ногейра сообщил, что президент "санкционировал" процесс передачи должности Луису Инасио Луле да Силве.

Жаир Болсонару получил во втором туре выборов поддержку 49,1% избирателей. По итогам голосования он уступил экс-президенту Бразилии, представляющему левую Партию трудящихся. Луис Инасиу Лула да Силва набрал 50,9% голосов.

Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах и пользовался огромной популярностью. Он был осужден на 12 лет по обвинению в коррупции. После того, как Верховный суд отменил приговор, политик смог вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

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