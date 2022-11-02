Рост числа суточных заболеваний коронавирусом отмечается в Казахстане

Фото: zakon.kz

За прошедшие сутки в стране выявили на 11 заболевших COVID-19 больше, чем днем ранее, – 35 человек. Данные о заболевших привели в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

На 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 811 человек (–664+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 65 пациентов, на амбулаторном уровне – 746. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Читайте также Дело Сатыбалдыулы: в бюджет Казахстана вернули свыше 230 млн долларов

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