Рост числа суточных заболеваний коронавирусом отмечается в Казахстане
Фото: zakon.kz
За прошедшие сутки в стране выявили на 11 заболевших COVID-19 больше, чем днем ранее, – 35 человек. Данные о заболевших привели в Минздраве, сообщает Zakon.kz.
На 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 811 человек (–664+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 65 пациентов, на амбулаторном уровне – 746.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 3 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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