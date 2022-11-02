Данилина впервые в своей карьере выиграла матч Итогового турнира WTA

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя совершили историческое достижение, первый раз выиграв поединок женского Итогового турнира WTA на кортах США, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-бразильский тандем, который является финалистом AusOpen-2022, сумел переиграть одних из фаворитов нынешнего турнира, ну а также одних из лидеров мирового женского Тура – Габриэлу Дабровски (Канада) и Джулиану Ольмос (Мексика). Соперницы Анны и Беатрис были посеяны здесь по номером 2.

Пара Данилина – Майя, которая получила седьмой номер посева, на старте Итогового турнира обыграла один из сильнейших женских дуэтов мира в двух сетах – 7:5, 6:0.

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