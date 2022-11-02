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Павлодарцы стали покупать уголь в кредит

Угольный разрез в Экибастузе Фото: Zakon.kz
После того, как Мининдустрии и инфраструктурного развития поручили проработать вопрос о доступности топлива, в приложении одного из банков предлагают приобрести уголь в кредит или в рассрочку на 24 месяца, сообщает Zakon.kz.

Там, где раньше покупали в кредит бытовую технику и гаджеты, теперь предлагают и жизненно необходимое топливо. Правда, цена на уголь из маркетплейса на 10% выше, чем при покупке напрямую у продавца. Зато и платить можно не сразу всю сумму, а растянуть ее на два года, сообщает телеканал "Астана".

Одни павлодарцы говорят: неудобно, мол, нельзя взять маленькую партию, чтобы протестировать покупку. Другие признают: без такой услуги уже не смогли бы отапливать свои дома. Сейчас цена за тонну угля в регионе доходит до 17 тысяч тенге.

Например, в деревнях у них с поставкой твердого топлива – это вообще. У них накладка идет… рассрочка – это интересно. Потому что уголь стоит, потом еще поставка, она получается в два раза дороже, посмотрим, как он гореть будет. Житель Павлодара Мурат Ахмедиев

Пока уголь дойдет по покупателя, наценка, в которую входят транспортные и иные издержки, может достигать почти 400%, рассказывают продавцы топлива. По словам реализатора Арби Асланбекова, выручка его компании не доходит и до 5% от стоимости машины топлива.

Железная дорога дорожает, техника дорожает, дорожает уголь. Мы в последней стадии, где его выгружаем. Мы не можем. У нас есть меморандум, который мы подписали о неповышении цен. Если это удобно будет клиенту, пускай программа работает. Мы только за. Замдиректора компании по реализации угля Арби Асланбеков

Пока в программе зарегистрировался только один из десяти операторов по продаже угля в регионе. На подходе второй, рассказали чиновники.

Это хорошая возможность. Тем потребителям, которые в настоящее время не имеют возможности приобрести сразу весь уголь на отопительный сезон. Соответственно, согласно их кредитным историям, есть возможность взять рассрочку на 24 месяца, либо взять данный уголь в кредит. Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области Ержан Салханов

Уголь со знаменитого на весь мир экибастузского разреза "Богатырь" уходит только на соцобъекты или на экспорт. Местным жителям приходится довольствоваться ископаемым с других месторождений.

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