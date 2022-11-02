Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев провел предвыборную агитацию в Шымкенте

В средней школе №66 Шымкента состоялась встреча избирателей с кандидатом в президенты Нурланом Ауесбаевым от партии ОСДП, сообщает Zakon.kz.

Участнику президентской гонки предстояло убедить выборщиков, что он предлагает лучшую программу обустройства страны и пути достижения достойной жизни.

Выступая перед аудиторией, Нурлан Ауесбаев эмоционально говорил о реформах, которые необходимо провести в стране для улучшения жизни граждан. Одной из главных он считает отход от суперпрезидентской республики.

Фото: Zakon.kz

Когда все властные полномочия стянуты к рукам одного человека – это неправильно. Мы считаем, что суперпрезидентской власти не должно быть. Она для развития страны ничего не дает. Главная роль должна отводиться Мажилису, который выбирает премьер-министра, утверждает кандидатуры министров, формирует бюджет и требует от министров его выполнения и в равной степени спрашивает за недостатки в работе. Нурлан Ауесбаев

Сопровождающие его члены предвыборной команды поясняли, чем программа кандидата Ауесбаева отличается от других участников президентской гонки.

Фото: Zakon.kz

Мы выступаем за всестороннее обновление общественной жизни и прежде всего – за реформирование законодательных органов власти. Мы сторонники полного реформирования Парламента и считаем, что Сенат не нужен вообще. Он контрпродуктивен. За счет этого можно и нужно увеличить количество мест в Мажилисе, Мажилис сделать минимум 50 на 50. Пятьдесят процентов депутатов должны избираться по партийным спискам, а пятьдесят – по мажоритарной системе. И тогда в Парламент войдут партии, реально отражающие интересы своего электората, – пояснил заместитель председателя ОСДП Айдар Алибаев.

Также кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев выступает за радикальное реформирование судебной системы.

Фото: Zakon.kz

Из-за отсутствия справедливой, честной судебной системы к нам не идет зарубежный бизнес. Не идут инвестиции. Любому бизнесмену для спокойствия необходимо быть твердо уверенным, что он играет по правилам и эти правила будут неизменны, несмотря на приходы или уходы акимов, – говорит он.

Кандидат в президенты от ОСДП считает, что сегодня Казахстан является страной, для которой ценности социал-демократии становятся не просто актуальными, но и жизненно необходимыми.

Не случайно государства, чья новейшая история во многом проходила под знаком социал-демократических реформ, принадлежат к числу самых процветающих и политически устойчивых – Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды и другие. И сегодня эти идеи определяют стратегию развития очень многих стран на всех континентах. Мы должны создать в Казахстане конкурентоспособную созидательную экономику – основу государственного суверенитета и прямой источник улучшения жизни населения, – заявил Нурлан Ауесбаев.

Сергей Павленко