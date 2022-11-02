В Атырауской области стартует жилищная программа для молодежи

Акимат Атырауской области и "Отбасы банк" запускают программу "Атырау жастары". Она поможет жителям региона в возрасте до 35 лет приобрести жилье на более выгодных условиях.

Принять участие в программе смогут медики, педагоги, работники культуры и спорта, преподаватели вузов, научные сотрудники НИИ, журналисты, работники социальной сферы и коммунальных предприятий, а также стоящие в очереди на жилье по категории "дети-сироты".

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Соглашение о запуске программы подписали аким Атырау Мейрим Калауи и директор Атырауского областного филиала "Отбасы банка" Нурбол Курман.

"Атырау жастары" – это решение жилищного вопроса для молодежи, имеющей небольшой уровень дохода. Мы знаем, что они охотно копят деньги на счетах в "Отбасы банке" и готовы купить квартиру, но им не хватает средств и возможностей. А с запуском новой жилищной программы отметить новоселье они смогут уже в ближайшее время. Для реализации программы акимат региона выделяет 1 млрд тенге и еще 600 млн тенге выделяет "Отбасы банк". Директор Атырауского областного филиала "Отбасы банка" Нурбол Курман

Атырауская область стала 7 регионом, где запущена жилищная программа для молодежи. Она действует в Алматы, Астане, Караганде, Таразе, Костанае и Алматинской области. Общий бюджет кредитования молодежи региональными акиматами и "Отбасы банком" уже превышает 60 млрд тенге.

Список потенциальных заемщиков по программе "Атырау жастары" будет формировать местный акимат. Подробности о том, как будет проводиться прием заявок и в какой период, он сообщит дополнительно.

Когда пул участников будет сформирован, все они получат направления на кредитование в "Отбасы банке". Там проверят платежеспособность и выдадут заем по ставке 5 % годовых. Первоначальный взнос составит всего 10%. Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать участник программы, – до 18 млн тенге при покупке жилья в городе Атырау и до 13 млн тенге – при покупке жилья в Атырауской области. Заем выдается на срок до 25 лет.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Соглашение о запуске программы "Атырау жастары" подписано 31 октября – в День сбережений. И именно "Отбасы банк" в Казахстане реализует систему жилищных строительных сбережений и учит казахстанцев копить. Сейчас в банке на будущее жилье копят 2,4 млн казахстанцев. Они уже собрали на своих счетах 1,9 трлн тенге. Ежедневно в банке открывается порядка 2000 новых депозитов. Накопив на первоначальный взнос, у вкладчиков есть возможность взять в "Отбасы банке" кредит на покупку жилья по ставкам от 2% до 11,5% годовых. Например, в этом году этой возможностью уже воспользовалась 68 053 человека. В среднем это 410 выданных займов в день.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Вкладчики банка, которые еще продолжают копить, совсем скоро смогут получить весомый бонус от государства – премию в размере 20%. Максимальная сумма, на которую она может быть начислена, – 200 МРП, или 612 600 тенге. В денежном эквиваленте максимальная премия государства составит 122 520 тенге по итогам 2022 года.

Требования для участников программы "Атырау жастары":