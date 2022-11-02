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В Казахстане хотят расширить вариации школьной формы

В Казахстане ослабят требования к школьной форме Фото: Zakon.kz
В Казахстане планируют расширить вариации школьной формы. Например, вместо официального пиджака или жакета – трикотажная кофта/кардиган, а вместо привычной рубашки – рубашка поло, сообщает Zakon.kz.

Министерство просвещения РК предлагает внести дополнения в действующий приказ. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы. Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.

Председатель Комитета среднего образования РК Гульмира Каримова рассказала, что существующие требования к школьной форме не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Как она отметила, в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде.

Данное решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением.

Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений. Но это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости. Гульмира Каримова

Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность. Не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий.

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