В ЗКО прошел семинар с участием члена ЦИК Шавхата Утемисова

В работе семинара приняли участие члены территориальных избирательных комиссий, председатели участковых избирательных комиссий Уральска, представители предвыборных штабов кандидатов, политических партий, СМИ, освещающих выборы, доверенные лица кандидатов, электоральные тренеры.

Член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов подробно рассказал об особенностях подготовки и проведения внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года. Он уточнил, какая существует разница между очередными и внеочередными выборами.

Предвыборная агитация уже началась, она продлится до 00 часов 19 ноября 2022 года. 19 ноября – день тишины, когда запрещена агитация.

Как отметил Утемисов, агитация осуществляется тремя основными способами:

через средства массовой информации;

путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями;

путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

Все СМИ страны должны держать нейтралитет и не вести агитацию за или против конкретного кандидата.

С 4 ноября каждый избиратель может проверить себя в списках избирателей, и если есть проблемы, принять меры к включению его в списки. Создана рабочая группа с представителями общественных организаций, которая при посещении избирательных участков занимается защитой лиц с инвалидностью, чтобы каждый избирательный участок был доступным для них. Требования: шрифт Брайля, инватакси, пандусы, тактильные дорожки и т.д., все должно быть сделано ко дню выборов. Шавхат Утемисов

По информации члена ЦИК РК, аккредитацию на выборы получила Миссия БДИПЧ/ОБСЕ, делегация из 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за внеочередными выборами президента Республики Казахстан, которые будут распределены по всем регионам.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Порядка 100 человек-наблюдателей по линии Миссии СНГ уже зарегистрировались.

Также примут участие национальные наблюдатели, которые организовали хорошую обучающую платформу для наблюдателей по всем вопросам выборного процесса. Также он отметил, что проходят обучающие курсы для всех членов ТИК, УИК.