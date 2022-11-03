Полицентричный Алматы – сценарий будущего

За последние 10 лет Алматы разросся в полноценную агломерацию. Это самый крупный мегаполис Казахстана, здесь с космической скоростью формируются новые жилые районы, численность населения перевалила за 2 млн, поэтому нужен новый комплексный подход к освоению территорий, сообщает Zakon.kz.

Алматы – это уникальный город с массой новых возможностей для комфортного и удобного проживания в современных реалиях.

Город разделен на две части: это исторический центр, "золотой квадрат" старой Алматы, с архитектурными памятниками прошлого столетия, и современная часть стремительно развивающегося двухмиллионного мегаполиса, куда необходимо вдохнуть глоток современности и урбанистических изысков.

По плану городских властей, до 2030 года Алматы было решено разделить на пять полицентров.

Это будут специальные зоны со своими целями развития, которым уже определили названия: "Северный", "Западный", "Восточные ворота", "Юго-западный" и "Исторический центр".

Полицентрическая модель развития для Алматы просто необходима.

Каждый район будет независимым, у жителей появятся новые возможности для учебы, работы, оздоровления и проведения досуга.

Что собой будет представлять каждый из 5 полицентров:

"Северный"

"Северный" полицентр будет располагаться севернее пр. Райымбек батыра, охватит частично Жетысуский и Турксибский районы.

В планах дальнейшей модернизации района – провести проект по постутилизации рынков и объектов производства. Далее часть территорий будут использовать под рекреацию и озеленение (вдоль БАКа, в роще Баума). Также в полицентре будет активно развиваться сфера услуг.

Полная модернизация ожидается к концу 2026 года.

Здесь появятся:

квартальная застройка нового типа с более плотной сеткой улиц, скверами, активными первыми этажами под малый бизнес;

рекреационная зона вдоль БАКа, на территории бывшего "Зеленстроя", рощи Баума.

Важность: близость расположения к Алматинской области и, в частности, к городу Конаев.

"Восточные ворота"

"Восточные ворота" будут логистическим хабом с крупным транспортным узлом из-за близости к аэропорту и трассе "Западная Европа – Западный Китай".

Здесь появятся:

станция LRT;

автовокзал «Восточный»;

линия BRT;

выставочно-развлекательный центр;

рекреационная зона с жилой и социальной инфраструктурой.

"Западный"

"Западный" полицентр появится в районе нового ж/д вокзала "Алматы 3" и транспортного хаба в пос. Боралдай.

Здесь появятся:

инфраструктура вокруг этнографического парка "Сакские курганы";

линейный рекреационный парк площадью 90 га;

новые благоустроенные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой.

Власти планируют развивать инфраструктуру района ЛК Almaty Arena. Здесь появится новый многопрофильный больничный комплекс, центр настольного тенниса (манеж на 32 стола западнее улицы Момышулы), теннисный центр на 14 кортов (объект севернее проспекта Рыскулова и западнее улицы Момышулы по итогам госзакупок за 1,76 млрд тенге строит ТОО "ПМК-7К"), дополнительные спортивные залы и площадки. В будущем в микрорайоне появится 16 детсадов, 10 школ, пожарное депо.

"Юго-Западный"

Данный полицентр пройдет полную реконструкцию и модернизацию уже имеющихся объектов.

Что изменится:

рынок "Алтын Орда" преобразуют в оптово-распределительный центр;

вместо рынка «Барлык» построят крупный мультимодальный транспортно-пересадочный узел, включающий автовокзал «Западный», станции LRT и метрополитен.

"Исторический центр"

продолжится благоустройство;

пройдет программа по реставрации и ремонту зданий, относящихся к историко-культурному наследию, в том числе находящихся в частной собственности;

обновление инженерных сетей;

развитие туризма и сервисных услуг;

продолжится прокладка велополос и велодорожек;

увеличатся платные парковочные места.

Промышленные предприятия и спецучреждения (АЗТМ, завод им. Кирова, СИЗО) будут передислоцированы. Вместо этих зданий и ветхого жилья ожидается появление квартальной застройки современного типа, а также новый деловой центр.

На сегодняшний день только исторический центр Алматы отвечает большинству требований модели компактного комфортного города. Он имеет пешеходную доступность к учебным заведениям, детским садам, объектам здравоохранения, объектам культуры и досуга, общественным зонам, развитую транспортную инфраструктуру.

Из-за отсутствия комфортных условий в других районах жильцы города испытывают ежедневные трудности. В частности, гражданам приходится ехать через весь город для решения ежедневных задач. Это приводит к многочасовым заторам и к потере большого количества времени.

Для регулярного передвижения жителей по городу даже существует специальный термин – «маятниковая миграция». Это поездки населения из одного населенного пункта (места жительства) в другой – на работу или учебу и обратно. Маятниковая миграция вызывает много проблем, связанных с массовой автомобилизацией, проблемами транспорта в часы пик, нехваткой парковок, гаражей, ростом выхлопов и ухудшением экологической обстановки в городской и пригородной среде.

Создание полицентров решит массу проблем.

Во-первых, все необходимое для нужд и потребностей жителей будет в шаговой доступности, что позволит значительно сократить время на решение ежедневных дел.

В одном районе для горожан будет создан целый life style, что позволит жителям работать, учиться, получать различные услуги и проводить досуг в одном месте.

Урбанисты выяснили, как полицентрическое развитие влияет на формирование новой городской среды и почему такой подход характерен для многих мировых городов.

Эта система современного урбанистического решения позаимствована у мирового опыта в решении проблем современных городов. А именно – ее разработчиком является директор бюро AUC (Франция) Джамель Клуш.

Французский архитектор занимался в 2008 году разработкой проекта модернизации Парижа "Grand Paris", а также участвовал в проектах расширения Брюсселя, Бордо и Лилля.

Джамель Клуш является автором таких проектов, как "Большой Париж" и "Большая Москва", которые были направлены на гармонизацию структуры обеих мировых столиц.

Если рассматривать проект "Большая Москва", то в качестве примера престижный район "Москва-Сити", который расположен на Пресненской набережной, объединяет в себе и зону для бизнеса, и апартаменты, и массу возможностей для развлечений.

Идея проекта предполагалась как новая схема регионального развития Парижской агломерации и развитие ближайших к столице Франции регионов, включая развитие транспортной инфраструктуры на ближайшие 40 лет.

Если взять, к примеру, развитие "Большого Лондона", состоящего из 33 округов, то благодаря такому развитию мегаполиса почти 9 млн жителей города проживают в экологически благоприятных условиях с высоким уровнем жизни.

Таким образом, внедрение 5 полицентров в Алматы продемонстрирует современный подход градостроения.