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Общество

Сколько женщин проживает в Казахстане

Дети, ребенок, родители, зима, холод, заморозки, мороз, снег, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 11:26 Фото: Zakon.kz
Численность женщин в Казахстане составляет 10 381 377 человек, это 51,1% от общей численности населения страны. За последние десять лет численность женщин увеличилась на 15,2%, сообщает Zakon.kz.

64,4% женщин проживают в городах, 35,6% – в сельской местности.

Лидером среди регионов по численности женского населения является Алматы, где проживает 1,2 млн женщин. Второе место занимает Туркестанская область с 1 млн женщин, а на третьем месте – Астана с 803 тысячами.

"За последние десять лет самый высокий прирост числа женщин наблюдается в столице – на 82,1%. В Алматы рост составил 37,5%, в Мангистауской области – 32,5%".Бюро национальной статистики

Если разделить женщин по возрастным категориям, то 3,3 млн девушек младше 18 лет, 5,3 млн женщин в возрасте от 18 до 60 лет и 1,7 млн женщин старше 60 лет. Средний возраст женского населения Казахстана составляет 34,1 года.

На сегодня 4,4 млн женщин трудятся в различных сферах, преобладающее число – в образовании, торговле и здравоохранении.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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