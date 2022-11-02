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Токаев подписал закон о ратификации делимитации казахстанско-туркменской границы

Токаев подписал закон о ратификации договора о делимитации границы с Туркменистаном Фото: акимат Мангистауской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море", сообщает Zakon.kz.

Теперь линия границы между двумя странами не будет меняться с возможным понижением уровня воды в Каспийском море. Линии разграничения построены по принципу срединной линии – общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями.

Договор предусматривает прохождение линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море, которая разграничивает территориальные воды и линию разграничения смежных участков рыболовных зон.

Ранее вице-премьер-министр и министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди сообщал, что принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном.

Договор был заключен в Ашхабаде 25 октября 2021 года.

Договор завершает процесс делимитации государственной границы Казахстана на южном берегу моря и стал первым в истории документом, юридически закрепляющим госграницы на Каспийском море между прибрежными государствами.

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