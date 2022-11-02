На западе Казахстана половина сделок по перерегистрации авто проходит онлайн

Новые сервисы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Западно-Казахстанской области значительно экономят время и деньги получателей госуслуг.

Сейчас в Топ-5 услуг, которые наиболее востребованы среди населения, входят: выдача ЭЦП, удостоверений личности и паспортов, водительского удостоверения, регистрация авто и недвижимости.

В области растет количество получателей госуслуг в онлайн формате. По итогам 9 месяцев 2022 года через Центры обслуживания населения было оказано 674 857 госуслуг, в том числе через секторы самообслуживания – 287 348. Это без учета тех граждан, кто самостоятельно получает госуслуги через портал eGov и приложение egov mobile, не обращаясь в ЦОН. Директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по ЗКО Надир Курумбаев

Необходимо отметить работу сервисов, которые функционируют с прошлого года, это перерегистрация автотранспорта через приложения банков второго уровня kaspi и halyq homebank. За 9 месяцев текущего года через указанные электронные инструменты было зарегистрировано более 14 тысяч автомобилей, что составляет 46% от общего количества оказанных услуг по перерегистрации авто.

В прошлом году данный показатель составлял всего 23,5%. То есть растет количество людей, регистрирующих авто в онлайн режиме. Упрощен процесс замены водительского удостоверения. Через приложение Kaspi можно подать заявку за 5 минут и забрать готовые права из специализированного отдела в течение часа.

При покупке и оформлении транспорта каждый гражданин обязан получить госномер на транспорт. За 9 месяцев 2022 года 390 автолюбителей ЗКО потратили около 110 млн тенге на красивые номера. Клиент может предложить свой вариант номерного знака с использованием цифр и букв из ряда номерных знаков «повышенного спроса» и сделать предзаказ. При продаже или переоформлении транспортных средств клиент может оставить VIP-номер себе, воспользовавшись его хранением в спецЦОНе до 6 месяцев. Стоимость обычного номерного знака составляет 2,8 МРП, или 8576 тенге. Стоимость номера "повышенного спроса" начинается от 174 591 тенге до 872 955 тенге.

В городских отделах обслуживания населения организованы так называемые "зоны скорости". Здесь можно получить электронные услуги, в том числе и ЭЦП, за 5-10 минут. В Уральске открылся новый сектор ЦОН. Теперь жители Уральска могут оформить недвижимость в офисе продаж застройщика по адресу: ул. С. Тюленина, 47/1. Ранее покупателям необходимо было обращаться в ЦОН или к нотариусам при оформлении договора купли-продажи недвижимости. Открытие нового сектора дает возможность покупателю недвижимого имущества зарегистрировать право собственности без участия нотариуса в офисе продаж застройщика. Надир Курумбаев

Таким образом, по его словам, клиенты экономят время и денежные средства на составление договора передачи или купли-продажи. Сейчас по заявкам землепользователей проводятся контрольные обмеры земельных участков. Это делается для приведения в соответствие сведений, содержащихся в ранее выданных идентификационных документах с фактическими параметрами.