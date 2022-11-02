"Торонто" признали самой дорогой хоккейной командой мира

Самые богатые хоккейные клубы мира играют за океаном, в Национальной хоккейной лиге, где собраны самые лучшие игроки планеты. И один из этих клубов – "Торонто Мейпл Ливс" – возглавил список "команд-богачей" Североамериканской лиги, сообщает Zakon.kz.

Канадский коллектив, в котором в свое время играл казахстанский форвард Николай Антропов, назван дорогим клубом НХЛ стоимостью 2,12 млрд долларов, пишет Sportico.

На втором месте расположился "Нью-Йорк Рейнджерс", цена которого – 2,01 млрд долларов. На третьей позиции разместился "Монреаль Канадиенс" – 1,7 млрд долларов.

Фото: mapleleafs.ice.nhl.com

В Топ-10 дорогих команд также вошли "Чикаго" – 1,44 млрд долларов, "Бостон" – 1,41 млрд долларов, "Лос-Анджелес" – 1,39 млрд долларов, "Филадельфия" – 1,35 млрд долларов, "Эдмонтон" – 1,29 млрд долларов, "Вашингтон" – 1,22 млрд долларов и "Детройт" – 1,12 млрд долларов.

Суммарная стоимость всех клубов НХЛ составила 32,4 млрд долларов. "Торонто Мейпл Ливс" на текущий момент в турнирной таблице НХЛ занимает 23-е место из 32 команд.

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 000 тенге к первому пополнению!