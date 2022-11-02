Филипп Киркоров публично унизил певицу Наргиз на концерте в Ташкенте

Во время своего концерта в Ташкенте Филипп Киркоров нелестно высказался в адрес исполнительницы Наргиз Закировой, сообщает Zakon.kz.

Видео распространилось в соцсетях.

У нее ничего не получится, как бы она ни старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина? – сказал Филипп Киркоров.

Как пишут СМИ, Наргиз Закирова грубо отреагировала, когда узнала о концерте Киркорова в Узбекистане. Видео с нецензурными выражениями певицы разлетелось в Сети. Филипп жестко отреагировал на заявление Наргиз. В своем блоге он предположил, что Закирова возмущена тем, что ей запретили въезд в Россию на 50 лет после оскорблений в адрес власти и россиян.