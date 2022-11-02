Посол Чехии в РК признался, что любит посещать Чарынский каньон

Аким Алматинской области Марат Султангазиев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в Казахстане Рудольфа Гикла, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения в сферах торгово-экономического сотрудничества, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Как отметил посол Чешской республики, 1 января 1993 года между нашими странами установлены дипломатические отношения. Объем двустороннего товарооборота за 2021 гол составил 252,7 млн долларов США. Кроме этого, Чехия стала популярным направлением для получения европейского образования казахстанскими студентами, общее количество которых достигает порядка 2,5 тысяч человек.

В свою очередь, аким области отметил, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в городе Конаеве будет создан Академгородок. По его словам, в рамках этого масштабного проекта можно будет предусмотреть открытие филиалов высших учебных заведений Чешской республики для подготовки специалистов в аграрной сфере.

Отдельно стороны обсудили развитие агропромышленной отрасли, в частности в животноводстве, подготовке кормовой базы и селекции в целях улучшения генофонда животных.

Марат Султангазиев также предложил послу проработать вопрос развития туризма на базе горячих источников в Уйгурском районе. Для этого акимат области готов предоставить полный анализ состава воды в термальных источниках. С учетом опыта развития туризма на Карловых Варах, чешских предпринимателей могли бы заинтересовать открытие современных зон отдыха в Чундже.

Гикл отметил, что любит посещать туристические достопримечательности Алматинской области. Часто бывает в нацпарке "Көлсай көлдері" и в Чарынском каньоне.

Благодаря динамичному развитию двухсторонних отношений между Казахстаном и Чешской республикой в дальнейшем можно будет развивать торгово-экономические связи, - подытожил посол.

В завершении встречи Рудольф Гикл поблагодарил акима области за теплый прием.