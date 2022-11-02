В ЕАЭС упростили порядок ввоза продукции при декларировании

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, которым вносятся изменения в Порядок заполнения декларации на товары, устанавливающие особенности декларирования ввозимых припасов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в комиссии, теперь при ввозе припасы можно будет декларировать с применением электронной формы декларации, тогда как это было возможно только с применением товаросопроводительных документов.

Благодаря таким изменениям станет возможным применение современных автоматизированных технологий, в том числе автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров в отношении ввозимых припасов, – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

Сделано это по инициативе бизнес-сообщества с учетом приоритета электронного декларирования, предусмотренного Таможенным кодексом ЕАЭС.

В ЕЭК отметили, что такое решение является весьма актуальным, поскольку предоставляет для бизнеса, в том числе авиакомпаний, железнодорожных и морских перевозчиков, новые современные возможности при декларировании ввозимых припасов. Это касается и бортового питания, товаров, реализуемых на бортах воздушных и морских судов, а также в поездах.

При этом изменения не исключают в дальнейшем возможность таможенного декларирования ввозимых припасов с использованием транспортных, коммерческих или иных документов, то есть документов на бумажных носителях, как раньше.

До настоящего времени были установлены особенности таможенного декларирования только в отношении припасов, вывозимых с таможенной территории Союза.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, припасы – это товары: