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В ЕАЭС упростили порядок ввоза продукции при декларировании

изменен порядок ввоза в страны ЕАЭС припасов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, которым вносятся изменения в Порядок заполнения декларации на товары, устанавливающие особенности декларирования ввозимых припасов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в комиссии, теперь при ввозе припасы можно будет декларировать с применением электронной формы декларации, тогда как это было возможно только с применением товаросопроводительных документов.

Благодаря таким изменениям станет возможным применение современных автоматизированных технологий, в том числе автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров в отношении ввозимых припасов, – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

Сделано это по инициативе бизнес-сообщества с учетом приоритета электронного декларирования, предусмотренного Таможенным кодексом ЕАЭС.

В ЕЭК отметили, что такое решение является весьма актуальным, поскольку предоставляет для бизнеса, в том числе авиакомпаний, железнодорожных и морских перевозчиков, новые современные возможности при декларировании ввозимых припасов. Это касается и бортового питания, товаров, реализуемых на бортах воздушных и морских судов, а также в поездах.

При этом изменения не исключают в дальнейшем возможность таможенного декларирования ввозимых припасов с использованием транспортных, коммерческих или иных документов, то есть документов на бумажных носителях, как раньше.

До настоящего времени были установлены особенности таможенного декларирования только в отношении припасов, вывозимых с таможенной территории Союза.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, припасы – это товары:

  • необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования;

  • предназначенные для потребления или использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для раздачи или реализации таким лицам.

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