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В ЕАЭС изменился порядок заполнения декларации на товары

В ЕАЭС изменился порядок декларирования товаров Фото: pixabay
Коллегия Евразийской экономической комиссии решением от 18 июля 2023 года внесла изменения в Порядок заполнения декларации на товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, включенные в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государства – члена Союза, в котором эти товары помещаются под таможенную процедуру, или единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов Союза, декларируются отдельно от товаров, не содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в указанный реестр.

При декларировании таких товаров дополнительно указывается (при наличии) регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности в соответствии с этим реестром.

Указание нескольких регистрационных номеров при подаче декларации в виде электронного документа осуществляется путем заполнения соответствующих реквизитов структуры ДТ, а при подаче ДТ в виде документа на бумажном носителе – через запятую.

 Решение вступает в силу не ранее 1 октября 2023 года.


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