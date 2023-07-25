В ЕАЭС изменился порядок заполнения декларации на товары

Коллегия Евразийской экономической комиссии решением от 18 июля 2023 года внесла изменения в Порядок заполнения декларации на товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, включенные в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государства – члена Союза, в котором эти товары помещаются под таможенную процедуру, или единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов Союза, декларируются отдельно от товаров, не содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в указанный реестр.

При декларировании таких товаров дополнительно указывается (при наличии) регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности в соответствии с этим реестром.

Указание нескольких регистрационных номеров при подаче декларации в виде электронного документа осуществляется путем заполнения соответствующих реквизитов структуры ДТ, а при подаче ДТ в виде документа на бумажном носителе – через запятую.

Решение вступает в силу не ранее 1 октября 2023 года.



