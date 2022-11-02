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В Атырау на набережной реки Жайык открыли Аллею славы нефтяников

открытие Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Аллея площадью 6 300 кв. м, посвященная нефтяникам Прикаспия, открылась в рамках празднования 100-летнего юбилея одного из градообразующих предприятий региона – АО "Эмбамунайгаз", сообщает Zakon.kz.

Исторически данная территория ассоциируется с производственным объединением "Эмбанефть", где начинали свой трудовой путь известные нефтяники Сафи Утебаев, Болекбай Сагингалиев, Жолдаскали Досмухамбетов, Орынгазы Исказиев и многие другие первооткрыватели месторождений не только в Урало-Эмбинском бассейне, но и в Мангистауской и Актюбинской областях.

открытие

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Аллея представляет собой городское пространство, в центре которого установлена архитектурно-скульптурная композиция-капля, олицетворяющая нефть и пламя природного газа. Барельеф из нескольких тематических композиций, раскрывающих историю и самобытность региона, дополнен памятной доской с именами нефтяников Эмбы – Героев Социалистического Труда и лауреатов Государственной премии. Количество месторождений Эмбы знаменуют 47 колоннад, а 100 фонтанов будут создавать особую атмосферу на территории аллеи.

открытие

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Несмотря на то, что Атырау имеет статус нефтяной столицы, в городе до сих пор не был увековечен трудовой подвиг нефтяников, внесших большой вклад в экономику страны. Поэтому в преддверии 100-летия "Эмбамунайгаз", приняв во внимание обращение группы нефтяников, было принято решение о строительстве Аллеи славы. Считаю, что она станет не только частью культурного наследия, прославляющего богатую историю нефтяной отрасли Прикаспия, но и любимым местом отдыха горожан. Генеральный директор АО "Эмбамунайгаз" Есен Каиржан

открытие

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На территории аллеи открыты четыре детские игровые площадки и установлены скамейки для отдыха. Помимо полного благоустройства, проведен косметический ремонт внешнего фасада близлежащего жилого дома.

открытие

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В скором времени нефтяники Эмбы готовятся подарить жителям Атырауской области еще ряд спортивных объектов, построенных в честь векового юбилея своей компании. В их числе – многофункциональные спортивные площадки в поселках Доссор, Макат, Мукур и Аккистау.

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Елена Беляева
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