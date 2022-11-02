Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 20-ти казахстанцев стали миллионерами в ночь Хэллоуина

1хбет Фото: ️1хбет
С 28 октября по 1 ноября главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET – запустил акцию Halloween Party, где более 20-ти счастливчиков выиграли миллион, а одному из них повезло на сумму 4 195 019 тенге!

Чтобы принять участие в акции, нужно было зарегистрироваться на сайте 1XBET и пополнить счет на сумму от 5000 тенге. За выполнение простых действий участникам выпадала возможность открыть фонарь Джека, где были спрятаны супербонусы и фрибеты. Однако некоторым из игроков были начислены щедрые бонусы, превышающие максимальную сумму акции. Участники воспользовались шансом и выиграли крупные денежные призы. Так, за одну ночь число миллионеров в Казахстане увеличилось. 

Сейчас компания разыгрывает самую долгожданную акцию года – АВТОБУМ 2.0! Уже второй год подряд 1XBET дарит казахстанцам уникальную возможность выиграть автомобиль и другие ценные призы, поддержав своих фаворитов в мире спорта.

На кону 9 авто класса люкс: Lexus LX570, NX250, ES250 и 60 номиналов крутой техники, среди которых: iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Sony PlayStation 5.

Чтобы стать одним из победителей, достаточно зарегистрироваться на сайте 1xbet.kz, на странице акции нажать на кнопку "Принять участие" и сделать ставки от 2000 тенге с минимальным коэффициентом 1.5. Чем больше билетов, тем больше шансов на победу!

Следите за новостями компании, участвуйте в акциях и выигрывайте ценные призы от главного спонсора спортивных эмоций! 

Партнерский материал

Читайте также

Нуржан Нуржигитов ознакомился с деятельностью ряда объектов в Жамбылской области

Метель, гололед и ветер ожидаются в Казахстане в четверг

3 тысячи бесплатных земельных участков под ИЖС предоставят жителям Петропавловска

Елена Беляева
1xBet Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления