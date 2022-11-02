Более 20-ти казахстанцев стали миллионерами в ночь Хэллоуина

С 28 октября по 1 ноября главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET – запустил акцию Halloween Party, где более 20-ти счастливчиков выиграли миллион, а одному из них повезло на сумму 4 195 019 тенге!

Чтобы принять участие в акции, нужно было зарегистрироваться на сайте 1XBET и пополнить счет на сумму от 5000 тенге. За выполнение простых действий участникам выпадала возможность открыть фонарь Джека, где были спрятаны супербонусы и фрибеты. Однако некоторым из игроков были начислены щедрые бонусы, превышающие максимальную сумму акции. Участники воспользовались шансом и выиграли крупные денежные призы. Так, за одну ночь число миллионеров в Казахстане увеличилось.

Сейчас компания разыгрывает самую долгожданную акцию года – АВТОБУМ 2.0! Уже второй год подряд 1XBET дарит казахстанцам уникальную возможность выиграть автомобиль и другие ценные призы, поддержав своих фаворитов в мире спорта.

На кону 9 авто класса люкс: Lexus LX570, NX250, ES250 и 60 номиналов крутой техники, среди которых: iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Sony PlayStation 5.

Чтобы стать одним из победителей, достаточно зарегистрироваться на сайте 1xbet.kz, на странице акции нажать на кнопку "Принять участие" и сделать ставки от 2000 тенге с минимальным коэффициентом 1.5. Чем больше билетов, тем больше шансов на победу!

Следите за новостями компании, участвуйте в акциях и выигрывайте ценные призы от главного спонсора спортивных эмоций!

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