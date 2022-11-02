Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал Чемпионата Азии по боксу
Фото: Сакен Бибосынов/olympic.kz
На Чемпионате Азии-2022 по боксу в Иордании казахстанец Сакен Бибосынов (51 кг) встретился на ринге с Кумаром Спарша из Индии, сообщает Zakon.kz.
В стартовом поединке казахстанец одолел соперника.
Это вторая победа Казахстана в данном соревновании.
Ранее Серик Темиржанов принес первую победу РК на ЧА-2022 по боксу, одолев боксера из Туркменистана.
А вот Санатали Тольтаев проиграл сопернику в 1/8 финала и стал первой потерей на чемпионате.
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