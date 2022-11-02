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Серик Темиржанов принес первую победу Казахстану на ЧА-2022 по боксу

Бокс ЧА Победа Фото: Instagram/serik_temirzhan
Программу второго соревновательного дня на Чемпионате Азии по боксу в Аммане открывал казахстанец Серик Темиржанов и представитель Туркменистана Ихлас Гылычжанов. Казахстанский боксер не дал никаких шансов своему сопернику, победив его за явным преимуществом, сообщает Zakon.kz.

Во всех трех раундах преимущество серебряного призера мирового первенства-2021 из Павлодарской области было неоспоримым. Рефери отдали победу Серику Темиржанову – 5:0. Таким образом, он стал первым казахстанским боксером, которому подняли руку на ринге Аммана.

Помимо него, казахстанские болельщики бокса 2 ноября увидят в деле еще двух наших представителей – Санатали Тольтаева и Сакена Бибосынова.

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