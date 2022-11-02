Опасность аниме для детской психики оценил психолог

Психолог Ирена Сирма считает, что страх общественности перед японской анимацией преувеличен, сообщает Zakon.kz.

В беседе "Пятому каналу" она начала с основ данной культуры.

Культура аниме к нам пришла из Японии, и сейчас 70% всей продукции мультипликации занимают аниме. Уж очень там много жанров. Поэтому вы даже не сразу поймете, в каком жанре все это снято – ярко, красочно. Как правило, в основе этого жанра лежит какая-то история про одинокого несчастного ребенка, которого становится жалко, зрители ему сопереживают. Ирена Сирма

По ее словам, в аниме часто встречаются главные герои — агрессоры, но они не смогут повлиять на ребенка, если он воспитывается в нормальной семье.

Возможен и другой вариант, когда ребенок будет присоединяться к агрессору, какому-то злому герою, который всех побеждает. Тогда в этом случае возможно такое взращивание теневой, агрессивной части. Но все-таки в реальной жизни ребенка окружают соседи, наши друзья, родители и проблема, скорее, в родителях, а не в детях, – сказала психолог.

По мнению специалиста, не имеет смысла запрещать ребенку смотреть аниме, иначе это лишь подстегнет его любопытство. Она также призвала не бояться того, что в такие мультфильмы нередко являются ужастиками. Сирма уточнила, что дети могут испытать немного страха, если они уверены, что получат защиту в своей семье.

Вот такой страх необходим ребенку, но он знает при этом, что может спрятаться под одеялом, что мама, папа рядом. Это такая адаптация, называется это контролируемым страхом. Наша психика работает – она не может быть все время в таком безвкусном спокойном режиме, ей все-таки нужен адреналин, и это тоже способ получить такой адреналин, да еще когда это все так ярко, красочно и красиво. И, конечно, это способ детей уходить ну от такой скучной, неинтересной или даже тяжелой реальности, – добавила эксперт.