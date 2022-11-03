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Экологи в Атырауской области проверяют воду из-за обвала отходов в Волгу

пробирки Фото: pixabay
Казахстанские экологи экстренно проверяют воду в Атырауской области после крупной коммунальной аварии в Волгограде. Там из-за прорыва центрального коллектора канализационные отходы хлынули в Волгу. А река Кигач, что на западе страны, – это один из ее притоков, сообщает Zakon.kz.

Российский Волгоград и Курмангазинский район Атырауской области разделяют всего 300 км. Поэтому казахстанские экологи, уточняет КТК, работают в усиленном режиме. Пробы воды берут ежедневно. Особую тревогу вызывает река Кигач. Это самый крупный приток Волги, которая сегодня буквально переполнена сточными отходами. Самое страшное, что реальные объемы загрязнения пока неизвестны.

Есть вероятность, что определенная часть, возможно, попала. Но, по имеющимся информациям, после данного инцидента обслуживающая компания города Волгограда подачу воды прекратила. Запросили информацию из Российской Федерации, но нам пока ответ не поступил, потому что мы сейчас не знаем, какое количество попало в Волгу. И она же, река, течет. Главный экологический инспектор Атырауской области Сырым Тлегенов

В Волгограде устранить аварию на одном из центральных коллекторов города пытаются уже шестые сутки. В ночь на пятницу на месте огромного колодца образовался провал и сточные воды стали бить фонтаном. Отходы мощным потоком пронеслись по городу, сметая все на своем пути. Содержимое канализации вместе с тротуарной плиткой, обломками деревьев и мусором с улиц хлынуло в Волгу.

Здесь же вопрос не только с эстетических каких-то вопросов: вот там пахнет плохо и т. д. Это же антисанитария, это же потенциальные болезни, заболевания, и масштабы этого, конечно, говорят о катастрофичном. Эти канализационные отходы, стоки, они попадут без очистки, ясное дело, в реку Волгу. Будет дохлая, мертвая рыба и очень большие проблемы. Российский общественный деятель Николай Бондаренко

Экологические последствия прорыва канализации для самих жителей Волгограда остались на втором плане. Людям практически приходится выживать без воды. В городе пришлось ввести режим ЧС. Для многих спасением стал дождь.

Между тем, власти Волгограда заявили, что самое страшное уже позади. На одном из трубопроводов коллектора завершили восстановительные работы.

А казахстанские экологи ждут ответ от российских коллег, сколько же отходов вылилось в Волгу. Пока же пробы воды в Атырауской области будут брать ежедневно еще неделю. Результаты обещают озвучить в ближайшее время.

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