В Казахстане продолжается рост заболеваемости коронавирусом
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране выявили 49 заболевших. Это на 14 больше, чем днем ранее. Данные о заболевших представил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 840 человек (–690+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 72 пациента, на амбулаторном уровне – 768.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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