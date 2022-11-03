В Казахстане продолжается рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки в стране выявили 49 заболевших. Это на 14 больше, чем днем ранее. Данные о заболевших представил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 840 человек (–690+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 72 пациента, на амбулаторном уровне – 768. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Читайте также Джо Байден заявил о необходимости покончить с политическим насилием в США

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