У педагогов появится возможность выбора учебников и методических пособий

Министерство просвещения разработало правила выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает порядок выбора учебников и учебно-методических пособий педагогами государственных организаций образования.

Согласно правилам, издательства ежегодно в течение 5 календарных дней со дня утверждения Перечня учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов (УМК) для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, должны предоставить в Республиканский научно-практический центр экспертизы ознакомительную электронную версию учебников.

В свою очередь Управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента совместно с издательствами организуют и проводят выставку "Жаңа оқу жылындағы мектеп оқулықтары" для учителей, руководителей методических объединений, родителей и школьников с марта по апрель месяц, чтобы предоставить им возможность ознакомиться с новой школьной учебной литературой, ее особенностями и авторскими коллективами и выбрать учебники.

Как отмечается, выбор альтернативных учебников, в том числе электронных, осуществляется один раз после включения их в Перечень.

По информации Министерства просвещения, в республике в одобренный перечень учебников и УМК для организаций среднего образования входят более 700 учебников для 1-11 классов.

В среднем во 2, 5-11 классах по каждому предмету имеется по 2-3 альтернативных учебника. Выбор осуществляют порядка 380 тыс. педагогов из 7,5 тыс. школ по всей стране.

Без автоматизации процессов выбора и заказа учебных изданий эффективное и своевременное проведение мониторинга крайне затруднительно и неэффективно. Необходимость принятия проекта настоящего приказа связана с ознакомлением педагогов государственных организаций образования с альтернативной учебной литературой, включаемой в учебный процесс, ее особенностями и повышением прозрачности процесса выбора учителями альтернативных учебников, говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 ноября.