Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Специально для Казахстана чешский художник создал поэзиомат

Специально для Казахстана чешский художник создал поэзиомат Фото: Home Credit
Подарок преподнесла международная финансовая группа с чешскими корнями Home Credit по случаю председательства Чехии в Европейском союзе во второй половине 2022 года. В Казахстане группа представлена одноименным дочерним банком.

В эти дни в стенах Казахского национального университета искусств установлена уникальная говорящая скульптура – поэзиомат. Ее автором является чешский художник Ондржей Кобза. Специально для презентации данного устройства он прилетел в Астану на прием по случаю Национального дня Чехии.

Как пояснил автор, устройство представляет собой согнутую железную трубу с динамиком. Из нее выведена рукоятка, с помощью которой каждый желающий может вырабатывать электричество, а затем нажать кнопку и выбрать к прослушиванию одну из двадцати аудиодорожек. В их числе отрывки из казахстанской поэзии, литературных произведений местных авторов, известных фильмов и песен, музыкальных произведений.

Таких устройств во всем мире около 15. Идея заключается в том, чтобы собрать в одном месте некую сокровищницу культуры. Если обратите внимание, то здесь у нас представлены и казахстанские произведения, и чешские, и русские в том числе. Уникальность устройства в том, что нет ни батарейки, ни электрического шнура. Она работает механически, за счет того, что люди крутят рукоятку. Машина легко переносится, ее можно будет транспортировать из одного города в другой. Это культурный мост между нашими странами.Ондржей Кобза

По словам художника, с подбором текстов и записью ему помогали известные казахстанские актеры, литературоведы, культурологи, а также простые жители.

Специально для Казахстана чешский художник создал поэзиомат

Фото: Home Credit

Отметим, работы Ондржея Кобзы в виде подобных скульптур можно встретить во многих городах мира – в Нью-Йорке, Маниле, Париже, Дублине, Праге и других городах Чехии. Спонсором реализации данной идеи в Астане стал чешский Home Credit Bank. Как подчеркнул председатель правления АО "Home Credit Bank" Кирил Бачваров, Home Credit Bank понимает важность развития социальных и культурных взаимоотношений между Чехией и Казахстаном и финансово поддерживает инициативы, нацеленные на сближение наших культур.

Например, мы оказали финансовую поддержку посольству в проведении недель чешского кино в Астане и Алматы пару месяцев назад. В этот раз группа Home Credit выступила спонсором производства и доставки в Казахстан поэзиомата. Это успешный пример взаимодействия между нашими странами в области литературы, поэзии и музыки.Кирил Бачваров

Специально для Казахстана чешский художник создал поэзиомат

Фото: Home Credit

Поэзиомат будет развлекать посетителей в здании Казахского национального университета искусств в Астане до конца ноября 2022 года. После выставки в столице говорящая скульптура отправится путешествовать по другим публичным местам.

Читайте также

Большая часть ювелирных изделий, продаваемых в Казахстане, не проходит проверку

После возмущений в соцсетях в Алматы вернули мурал с апашкой

В Минтруда планируют обеспечить работой казахстанцев предпенсионного возраста

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
дорога
Метель, гололед и ветер ожидаются в Казахстане в четверг
Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса
Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления