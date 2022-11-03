Специально для Казахстана чешский художник создал поэзиомат

Подарок преподнесла международная финансовая группа с чешскими корнями Home Credit по случаю председательства Чехии в Европейском союзе во второй половине 2022 года. В Казахстане группа представлена одноименным дочерним банком.

В эти дни в стенах Казахского национального университета искусств установлена уникальная говорящая скульптура – поэзиомат. Ее автором является чешский художник Ондржей Кобза. Специально для презентации данного устройства он прилетел в Астану на прием по случаю Национального дня Чехии.

Как пояснил автор, устройство представляет собой согнутую железную трубу с динамиком. Из нее выведена рукоятка, с помощью которой каждый желающий может вырабатывать электричество, а затем нажать кнопку и выбрать к прослушиванию одну из двадцати аудиодорожек. В их числе отрывки из казахстанской поэзии, литературных произведений местных авторов, известных фильмов и песен, музыкальных произведений.

Таких устройств во всем мире около 15. Идея заключается в том, чтобы собрать в одном месте некую сокровищницу культуры. Если обратите внимание, то здесь у нас представлены и казахстанские произведения, и чешские, и русские в том числе. Уникальность устройства в том, что нет ни батарейки, ни электрического шнура. Она работает механически, за счет того, что люди крутят рукоятку. Машина легко переносится, ее можно будет транспортировать из одного города в другой. Это культурный мост между нашими странами. Ондржей Кобза

По словам художника, с подбором текстов и записью ему помогали известные казахстанские актеры, литературоведы, культурологи, а также простые жители.

Фото: Home Credit

Отметим, работы Ондржея Кобзы в виде подобных скульптур можно встретить во многих городах мира – в Нью-Йорке, Маниле, Париже, Дублине, Праге и других городах Чехии. Спонсором реализации данной идеи в Астане стал чешский Home Credit Bank. Как подчеркнул председатель правления АО "Home Credit Bank" Кирил Бачваров, Home Credit Bank понимает важность развития социальных и культурных взаимоотношений между Чехией и Казахстаном и финансово поддерживает инициативы, нацеленные на сближение наших культур.

Например, мы оказали финансовую поддержку посольству в проведении недель чешского кино в Астане и Алматы пару месяцев назад. В этот раз группа Home Credit выступила спонсором производства и доставки в Казахстан поэзиомата. Это успешный пример взаимодействия между нашими странами в области литературы, поэзии и музыки. Кирил Бачваров

Фото: Home Credit

Поэзиомат будет развлекать посетителей в здании Казахского национального университета искусств в Астане до конца ноября 2022 года. После выставки в столице говорящая скульптура отправится путешествовать по другим публичным местам.